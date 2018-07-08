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2018 Dünya Kupası Çeyrek final karşılaşmasında İngiltere İsveç’i 2-0’lık skorla devirdi!

2018 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile İsveç karşılaştı.

Giriş Tarihi: 07.07.2018 00:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 02:01
2018 Dünya Kupası Çeyrek final karşılaşmasında İngiltere İsveç’i 2-0’lık skorla devirdi!

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İngiltere, İsveç'i 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İsveç ise bu sonuçla Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. İngiltere, Rusya - Hırvatistan maçının galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

30'uncu dakikada İngiltere'nin kullandığı köşe vuruşunda Maguire'nin ceza sahası içinde yaptığı etkili kafa vuruşu sonrası top ağlara gitti: 0-1.

59'uncu dakikada sağ kanatta Trippier'in pasıyla topla buluşan Lingard, topu bekletmeden ceza alanına ortaladı. İyi pozisyon alan Alli'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Samara

HAKEMLER: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra

İSVEÇ: Olsen - Krafth (Dk. 85 Jansson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg (Dk. 65 Olsson), Berg, Toivonen (Dk. 65 Guidetti)

İNGİLTERE: Pickford - Maguire, Stones, Walker, Trippier, Young, Henderson (Dk. 85 Dier), Alli (Dk. 77 Delph), Lingard, Sterling (Dk. 90+1 Rashford), Kane

GOLLER: Dk. 30 Maguire, Dk. 59 Alli (İngiltere)

SARI KARTLAR: Guidetti, Larsson (İsveç) - Maguire (İngiltere)

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