Obi Mikel: Babam kaçırıldı

John Obi Mikel, “Arjantin maçı öncesi babam kaçırıldı. Halkımı hayal kırıklığına uğratmamak için kimseye söyleyemedim” diye konuştu

Giriş Tarihi: 04.07.2018 00:52

Nijerya A Milli Takım kaptanı John Obi Mikel, şok bir itirafta bulundu. 31'lik oyuncu, D Grubu'ndaki Arjantin maçından önce babasının kaçırıldığını söyledi. Mikel, "Arjantin maçından 4 saat önce bir telefon aldım. Arayanlar babamı kaçırdıklarını ve 28 bin dolar fidye istediklerini söyledi. 180 milyon Nijerya halkını hayal kırıklığına uğratamazdım. Kimseye söylemedim, oynadım" dedi.



ÖLDÜRÜLEBİLİRDİ

Mikel kimseye haber vermemesini, "Yetkili birine bu durumdan bahsedersem, babamı öldüreceklerini söylediler. Durumu koça söylemedim çünkü koçun ve takımın kafasının da böylesine önemli bir maçtan önce karışmasını istemiyordum. Onunla bu konuyu konuşmayı çok istesem de yapamadım" diye açıkladı. Oyuncunun babası, Nijerya polisinin başarılı operasyonuyla sağ salim kurtarıldı.