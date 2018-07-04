Obi Mikel: Babam kaçırıldı

Nijerya A Milli Takım kaptanı John Obi Mikel, şok bir itirafta bulundu. 31'lik oyuncu, D Grubu'ndaki Arjantin maçından önce babasının kaçırıldığını söyledi. Mikel, "Arjantin maçından 4 saat önce bir telefon aldım. Arayanlar babamı kaçırdıklarını ve 28 bin dolar fidye istediklerini söyledi. 180 milyon Nijerya halkını hayal kırıklığına uğratamazdım. Kimseye söylemedim, oynadım" dedi.
ÖLDÜRÜLEBİLİRDİ
Mikel kimseye haber vermemesini, "Yetkili birine bu durumdan bahsedersem, babamı öldüreceklerini söylediler. Durumu koça söylemedim çünkü koçun ve takımın kafasının da böylesine önemli bir maçtan önce karışmasını istemiyordum. Onunla bu konuyu konuşmayı çok istesem de yapamadım" diye açıkladı. Oyuncunun babası, Nijerya polisinin başarılı operasyonuyla sağ salim kurtarıldı.