Neymar takmıyor

Giriş Tarihi: 04.07.2018 00:55

Brezilya'nın, Meksika'yı 2-0 yenerek turnuva dışına ittiği maç sonrası Neymar, eleştirilmişti. Meksika'nın hocası Juan Carlos Osorio, Neymar'ı kastederek, "Bazıları palyaço gibi kendini yere attı ve kıvrandı" demişti. Neymar ise, "Umurumda değil" yanıtını verdi.



MİRANDA GÜVENİYOR



Brezilya'nın stoperi Joao Miranda'nın, ülkesinin bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanacağına inancı tam. Başarılı bir turnuva geçiren tecrübeli futbolcu, "Meksika maçı zor geçti fakat kazandık. Sırada Kolombiya var. Onları tanıyoruz, ancak gücümüzün farkındayız. Kupayı alacağız" dedi.