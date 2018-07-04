Mbappe’ye yeni lakap

Çizgi film karakteri Ninja Kaplumbağalar'a benzetilen 19 yaşındaki yıldız golcü, kazandırdığı penaltıda 37 kilometre hıza ulaşmıştı. O maçın ardından takım arkadaşları Mbappe'ye '37' diye sesleniyor. Takım kaptanı kaleci Lloris, "Hızı beni şaşırtmadı. Bunu her gün yapıyor" demişti.
?KANTE'NİN 15 CİĞERİ VAR!
Fransa'nın çeyrek finale yükselmesine büyük katkı sağlayan N'Golo Kante'ye takım arkadaşlarından büyük övgü geldi. Pogba, "Her yere koşuyor. Sanki 15 ciğeri var" derken Hernandez, "O kadar çok koşuyor ki nereye baksam onu görüyorum" ifadelerini kullandı.