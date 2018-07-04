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Mbappe’ye yeni lakap

SON 16 turunda Arjantin'i attığı 2 gol ve yaptırdığı penaltıyla yıkan Kylian Mbappe'ye yeni lakap taktılar.

Giriş Tarihi: 04.07.2018 00:48
Mbappe’ye yeni lakap
Çizgi film karakteri Ninja Kaplumbağalar'a benzetilen 19 yaşındaki yıldız golcü, kazandırdığı penaltıda 37 kilometre hıza ulaşmıştı. O maçın ardından takım arkadaşları Mbappe'ye '37' diye sesleniyor. Takım kaptanı kaleci Lloris, "Hızı beni şaşırtmadı. Bunu her gün yapıyor" demişti.

?KANTE'NİN 15 CİĞERİ VAR!
Fransa'nın çeyrek finale yükselmesine büyük katkı sağlayan N'Golo Kante'ye takım arkadaşlarından büyük övgü geldi. Pogba, "Her yere koşuyor. Sanki 15 ciğeri var" derken Hernandez, "O kadar çok koşuyor ki nereye baksam onu görüyorum" ifadelerini kullandı.

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