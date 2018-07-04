2018 Dünya Kupası'nda İngiltere Kolombiya'yı penaltı atışları sonrasında eledi (GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE)

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlanırken, İsveç ve İngiltere çeyrek finale yükselen son iki takım oldu.

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona erdi.

Günün ilk maçında İsviçre ile karşılaşan İsveç, 66. dakikada Forsberg'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İsviçreli futbolcu Lang, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Diğer son 16 mücadelesinde Kolombiya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, çeyrek finalde İsveç ile eşleşti.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının ardından çeyrek ve muhtemel yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ilk kez penaltı atışlarına giden bir maçtan galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası'nı bir kez müzesine götüren ancak organizasyon tarihinde penaltılarda başarılı olamayan İngiltere, şanssızlığını Kolombiya karşısında yendi.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya Kupası tarihinde daha önce üç maçı penaltılara giden İngiltere, tamamında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de son 16 turunda 2-2 biten maçın sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, son olarak da 2006 Almanya'da çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında da penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.



- Çeyrek final

Uruguay-Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)

Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)

Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)

İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)

-Yarı final

Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)

Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)