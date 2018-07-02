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Sergio Ramos Rusya'yı suçladı!

2018 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turda Rusya'ya penaltı atışlarıyla elenen İspanya'da kaptan Sergio Ramos maç sonu yaptığı açıklamada Rus futbolculara yüklendi

Giriş Tarihi: 02.07.2018 10:11
Sergio Ramos Rusya'yı suçladı!

Normal süreleri 1-1 berabere biten mücadelede galibi penaltı atışları belirledi. İspanya'da Iniesta, Gerard Pique, Sergio Ramos, penaltı atışlarını gole çevirse de Koke ve Iago Aspas penaltılarını kaçırdı. 4 penaltı vuruşunda da golü bulunca toplamda 5-4'lük skorla çeyrek final biletini kapan taraf ev sahibi Rusya oldu. Maç sonunda yıkılan İspanya'da Sergio Ramos açıklamalar yaptı.

90 dakikayı yorumlarken Rusya'ya göndermede bulunan Ramos, "Başımız dik ayrılıyoruz buradan. Rusya maçı en başından beri penaltılara taşımaya çalıştı, bizi elemelerinin tek yolu buydu." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan tecrübeli savunmacı, "Umarım bu jenerasyon için son Dünya Kupası bu olmaz. Kaptan olarak, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ruhlarını sahada bıraktılar." dedi.

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