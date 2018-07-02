4 dakikada 2 gol! Maç sonucu: Hırvatistan 1-1 Danimarka | Özeti izleyin

Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten son 16 turu maçında Hırvatistan, Danimarka'yı penaltı atışları sonucu 3-2 yenerek çeyrek finale yükselip, Rusya'nın rakibi oldu. Danimarka, karşılaşmanın ilk dakikasında öne geçti. Taç atışında, top, Mathias Jorgensen'in önünde kaldı. Bu futbolcu, vuruşuyla skoru 1-0 yaptı.



MODRİC KAÇIRDI

Hırvatistan'ın eşitliği sağlaması çok uzun sürmedi. 4'te Mandzukic yakın mesafeden yaptığı vuruşla durumu 1-1'e getirdi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve uzatma dakikalarına gidildi. 116'da Rebic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Modric topu kaleciye nişanladı. 1-1 biten ve penaltılara giden maçta rakibine üstünlük kuran Hırvatlar tur atladı.