İsveçliler Jimmy Durmaz'a sahip çıkıyor!

Dünya Kupası'ndan F Grubu'nu lider bitirip üst tura katılan İsveç, ikinci maçında Almanya'ya yenilmişti. O karşılaşmanın uzatma dakikalarında Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, rakibine faul yapmış, akabinde Almanya gol bulup, maçı 2-1 kazanmıştı. Karşılaşma sonrası Jimmy Durmaz'a ölüm tehditleri ve ırkçı söylemler yapıldı. İsveç halkı bu duruma ağır tepki gösterdi.



2 BİN KİŞİ KATILDI

İsveç'te "Locker Room Talk" isimli sivil toplum örgütü tarafından Kungstragarden'de (Kralın Bahçesi) yapılan gösteriye, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lövin, Jimmy Durmaz'ın babası Simon Durmaz ile sanat ve siyaset camiasından isimlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Katılanlar Jimmy Durmaz büyük destek verdi.



BÜYÜKELÇİ: KINIYORUZ

Göstericilerin büyük bir bölümü Jimmy Durmaz'ın 21 numaralı formasını giyerken, "İsveç'te ırkçılığa izin yok" yazılı pankart açıldı. Gösteriye katılarak Jimmy Durmaz'a destek veren Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, "Jimmy'e ahlak dışı saldırılar oldu. Onu yakınen tanıyorum. Vatandaşımıza yapılan bu baskıya hepimiz karşıyız ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



BABA DURMAZ: ÇOK MUTLUYUZ

Bir haftadır zor günler geçirdiklerini aktaran Jimmy Durmaz'ın babası Simon Durmaz da yaşadıkları kaosun, güzel bir sonla bitmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Baba Durmaz gelenlere teşekkür etti.