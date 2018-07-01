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2018 Dünya Kupası son 16 turunda Uruguay, Portekiz karşısında turladı! MAÇ ÖZETİ İZLE…

2018 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Güney Amerika temsilcisi Uruguay ile son Avrupa şampiyonu Portekiz karşılaştı.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 00:52 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 10:18
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Uruguay, Portekiz karşısında turladı! MAÇ ÖZETİ İZLE…

2018 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Güney Amerika temsilcisi Uruguay ile son Avrupa şampiyonu Portekiz karşılaştı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Uruguay, Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi oldu. Uruguay'ın golleri PSG forması giyen Cavani'den gelirken Portekiz'in tek golü ise Beşiktaşlı Pepe'den geldi.

EŞİTLİK TOPLAMDA 14 DAKİKA SÜRDÜ
Son 16 turunda Uruguay ile Portekiz'in karşılaştığı maçın neredeyse tamamı Uruguay'ın skor üstünlüğüyle geçti. Henüz 7. dakikada Suarez'in ortasında Uruguay'ı öne geçiren Cavani'nin golüne cevap 55. dakikada Pepe'den geldi. Cavani ise takımını 62. dakikada tekrar öne geçirerek maçın
skorunu tayin etti.

URUGUAY: 2 - PORTEKİZ: 1 MAÇ ÖZETİ İZLE | URUGUAY PORTEKİZ GOLLERİ

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