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2018 Dünya Kupası'nda 'VAR' damgası

Rusya’da uygulamaya başlanan Video Hakem Sistemi, penaltı sayısını katladı Grup aşamasında 10’u VAR yardımıyla 24 penaltı çalınırken; 18’i ağları buldu

Giriş Tarihi: 30.06.2018 01:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 02:08
2018 Dünya Kupası'nda 'VAR' damgası

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası öncesi en çok VAR sisteminin nasıl işleyeceği merak konusuydu. FIFA'nın bu teknolojik sistemi etkin kılmasıyla birlikte özellikle penaltı sayılarında ciddi bir artış oldu. Organizasyonun henüz grup aşamasında penaltı rekoru kırıldı. Hakemler toplamda 24 kez beyaz noktayı gösterirken bunların 10'unda VAR sistemine başvurdular.

İLK OLARAK GRİEZMANN
VAR sisteminden faydalanan ilk ülke Fransa oldu. Avustralya ile oynanan maçta VAR'dan pozisyonun tekrar izlenmesi sonucu Horozlar lehine penaltı kararı çıktı. Griezmann, Dünya Kupaları tarihinde VAR'dan çalınan penaltıyı gole çeviren ilk isim oldu. Kalan maçlarla birlikte toplamda 10 kez VAR'a başvuruldu. 2002 Dünya Kupası'nda toplam 18 penaltı çalınmıştı. VAR ile birlikte grup aşamasında 24'e ulaşılarak bu alanda rekor kırıldı.

'VAR'IN KARARLARI YÜZDE 99.3 DOĞRU'
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, VAR sisteminin faydasının Dünya Kupası'nda tamamen kanıtlandığını belirtti. Efsane hakem "Var sisteminin Dünya Kupası'nda verdiği kararların yüzde 99.3'ü doğru. Şu ana kadar 335 pozisyon incelendi. VAR olmadan doğruluk oranı yüzde 95'ti. VAR ile bu rakam %99.3'e yükseldi. Toplam 14 pozisyonda değişiklik oldu" dedi.

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