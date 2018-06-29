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Grup aşaması sona erdi! Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu

Rusya'da düzenlenen ve 14 Haziran'da başlayan turnuvada bugüne kadar 48 maç oynandı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması, G Grubu'nda oynanan İngiltere - Belçika ve Panama - Tunus müsabakaları ile sona erdi. 2018 FIFA Dünya Kupası'na yarın ara verilecek ve bu aranın ardından 30 Haziran'da son 16 turu start alacak.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 17:54
Grup aşaması sona erdi! Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu

Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından A Grubu'nda Uruguay ile ev sahibi Rusya, B Grubu'nda İspanya ile Portekiz, C Grubu'nda Fransa ile Danimarka, D Grubu'nda Hırvatistan ile Arjantin, E Grubu'nda Brezilya ile İsviçre, F Grubu'nda İsveç ile Meksika, G Grubu'nda Belçika ile İngiltere ve H Grubu'nda Kolombiya ile Japonya son 16 turuna yükseldi.
Turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlar ise son şampiyon Almanya'nın yanı sıra, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Fas, Peru, Avustralya, Nijerya, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Güney Kore, Tunus, Panama, Senegal ve Polonya oldu.

GRUP AŞAMASININ EN GOLCÜ OYUNCUSU KANE
Grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu, G Grubu'nu ikinci sırada noktalayan İngiltere'nin golcüsü Harry Kane (5) olurken, yine aynı grubun lideri Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku ve B Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Portekiz'in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo 4'er gol kaydetti.

GOL YEMEYEN TEK TAKIM URUGUAY
Grup aşamasında gol yemeyen tek takım ise Uruguay oldu.
A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselen ve B Grubu ikincisi Portekiz ile eşleşen Uruguay, 3 maçında da kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı. Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kalesinin korduğu Uruguay, ilk maçında Mısır'ı ve ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 1-0, son maçında ise Rusya'yı 3-0 mağlup ederek +5 averaj ve 9 puan ile birlikte son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Uruguay, A Grubu'nda oynadığı 3 maçta da gol yemezken, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan file bekçisi, Fernando Muslera oldu. Galatasaray'da forma giyen Muslera, tüm grup maçlarında forma giyip gol yemeyen tek kaleci olmayı başardı.

SON 16 TURUNDAKİ EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
2018 FIFA Dünya Kupası'na yarın ara verilecek ve bu aranın ardından 30 Haziran'da son 16 turu start alacak.
Son 16 turundaki eşleşmeler ve program şu şekilde:

- 30 Haziran -
17.00 Fransa - Arjantin
21.00 Uruguay - Portekiz
- 1 Temmuz -
17.00 İspanya - Rusya
21.00 Hırvatistan - Danimarka
- 2 Temmuz -
17.00 Brezilya - Meksika
21.00 Belçika - Japonya
- 3 Temmuz -
17.00 İsveç - İsviçre
21.00 Kolombiya - İngiltere

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serdar akay serdar akay

ingiltere_belçika-brezilya bu 3 takımdan biri şampiyon olur.

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evet3
hayır0
cevapla 29.06.2018 18:20
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Final potekiz:belcika olur

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evet0
hayır2
cevapla 29.06.2018 15:31
Ask Ask

Fransa hepsine basar gecer

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evet0
hayır2
cevapla 29.06.2018 13:09
C&#252;neyt Cüneyt

Fransa alır bu kupayı

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evet0
hayır3
cevapla 29.06.2018 09:25
bjk bjk

Quaresma'nın kramponu olamayacak adamların laf etmesi.Aynısı ülkemizde de var.

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evet4
hayır23
cevapla 29.06.2018 01:36
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