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Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 Dünya Kupası G Grubu'nda 2. tura yükselme şansı kalmayan Panama ile Tunus prestij maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 28.06.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 00:34
Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında karşı karşıya gelecek Panama ile Tunus turnuvaya güzel bir futbol ve galibiyetle veda etmek istiyor. Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen İngiltere ve Belçika liderlik maçına çıkarken, turnuvaya veda eden iki ülke prestij maçına çıkıyor.

Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Panama - Tunus mücadelesi Mordovia Arena'da saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

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