2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında karşı karşıya gelecek Panama ile Tunus turnuvaya güzel bir futbol ve galibiyetle veda etmek istiyor. Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen İngiltere ve Belçika liderlik maçına çıkarken, turnuvaya veda eden iki ülke prestij maçına çıkıyor.

Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Panama - Tunus mücadelesi Mordovia Arena'da saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...