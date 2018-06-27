Al gülüm ver gülüm

Rusya'da devam eden FIFA Dünya Kupası'ndaki C Grubu son maçında Danimarka ile Fransa 0-0 berabere kaldı. Puanını 7'ye yükselten Fransa grubunu lider tamamladı. Puanını 5'e yükselten Danimarka da grup ikincisi olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Danimarka'nın karşılaşma boyunca savunma güvenliğinden ödün vermediği maçta pozisyon sayısı da neredeyse yok denecek kadar azdı. Şampiyonluk adayı Fransa'nın baskısı altında geçen ancak yetenekli ayaklarının etkisiz kaldığı mücadelede, güçlü rakibine kafa tutan Danimarka, istediğini aldı ve Son 16 turuna kalmayı başardı.

Tribünlerden ıslıklı protesto

Fransa'yla Danimarka'nın mücadelesinde tribünler dolarken, sahadaki futbol seyircileri mutlu etmedi. İki takım da sergiledikleri futbolu beğenmeyen taraftarlarının protestosuna maruz kaldı. Tribünler futbolcuları ıslıkla protesto etti.



Deschamps, rekor yolunda

Danimarka mücadelesiyle Fransa'nın başında 79. kez yer alan Didier Deschamps, Raymond Domenech'in rekoruna ortak oldu. 2012'den beri Fransa'nın başındaki Deschamps, 1 maça daha çıkarsa rekoru eline geçirecek.