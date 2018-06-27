Fotomaç > Dünya Kupası > Abreu 27. kulübüyle anlaştı

Abreu 27. kulübüyle anlaştı

Şili İkinci Ligi takımlarından Magallanes'in kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, kariyerinde 27. farklı kulüpte forma giyecek.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 13:52
Abreu 27. kulübüyle anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki forvet oyuncusu Abreu ile sözleşme imzalandı.

Abreu, ülkesinde Nacional, Meksika'da Tigres, Cruz Azul, Arjantin'de River Plate, San Lorenzo, İspanya'da Deportivo, Real Sociedad, Yunanistan'da Aris ve Brezilya'da Botafogo başta olmak üzere birçok kulüpte görev yaptı.

Uruguay Milli Takımı ile çıktığı 70 maçta 26 gol kaydeden Abreu, 2011 Copa America'da zafere ulaştı.

Kariyerine 1995'te başlayan ve 27. takımıyla anlaşan Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz oyuncular Trevor Benjamin ve John Burridge'in arkasında yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Martin Dahlin: "Türkiye'nin 3 büyük kulübünden teklif aldım"
Martin Dahlin: "Türkiye'nin 3 büyük kulübünden teklif aldım"
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Diego Armando Maradona'dan skandal hareket!
Diego Armando Maradona'dan skandal hareket!