Rusya'daki Dünya Kupası'nda Madrid rüzgarı!

2018 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Rusya'da düzenlenen turnuvada grup maçları büyük ölçüde tamamlandı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, turnuvanın en dikkat çeken oyuncularının başında gelirken, sezonu Real Madrid ve Atletico Madrid formasıyla geçiren oyuncuların Milli Takımları'ndaki performansları maç skorlarını doğrudan etkiledi.

RUSYA'DA MADRID RÜZGARI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve bu başarıyı 3. kez üst üste yaşayan tek takım olarak tarihe geçen Real Madrid'in oyuncuları, Rusya'daki Dünya Kupası'nda da adından sıkça söz ettiriyor.

Diğer yanda ise Madrid'in diğer temsilcisi Atletico Madrid'in Diego Costa, Griezmann, Gimenez ve Godin gibi yıldızlarının performansı göz kamaştırıyor.





MADRID'DEN 13 GOL ÇIKTI

Portekiz formasıyla 4 gole imza atan Real Madrid'li Ronaldo, turnuvanın en büyük yıldızı konumunda... Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa ise kaydettiği 3 gol ile İspanya'nın gol yükünü çekiyor. Real Madrid'in Hırvat oyun kurucusu saha içindeki performansıyla parmak ısırtmasının yanı sıra attığı iki golle takımının kazandığı puanlarda başrol oynadı. Real Madrid'in savunmacısı Nacho İspanya formasıyla, Atletico Madrid'li Griezmann Fransa formasıyla, yine Atletico'nun Uruguaylı savunmacısı Gimenez ve Real'in Alman orta sahası Kroos attıkları birer golle Rusya'da Madrid rüzgarı esmesini sağladı.





REAL'İN ESKİ OYUNCUSU DA YILDIZLAŞTI

Rusya Milli Takımı forması giyen Denis Cheryshev, ev sahibi oldukları turnuvada takımının en skorer ismi oldu. Kanat forvet oynayan Cherysev, Rusya formasıyla iki maçta 140 dakika forma giydi ve 3 gole imzasını attı. Gösterdiği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki Cheryshev, Real Madrid'in eski oyuncularından biri. 2016 yazında 10 milyon Euro karşılığında Real'den Villarreal'e transfer olan Rus futbolcunun, Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Madrid ekibine geri dönme ihtimali gündeme geldi.







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