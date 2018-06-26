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Maradona'dan Messi ve Dünya Kupası açıklaması

Kupada şu ana kadar çok kötü bir görüntü çizen Arjantin’de efsane isim Maradona, Messi’ye sahip çıktı: “Messi’yi her zamankinden çok seviyorum”

Giriş Tarihi: 26.06.2018 01:32
Maradona'dan Messi ve Dünya Kupası açıklaması

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın hayal kırıklığına sebep olan takımlarından Arjantin'in durumu herkesin merak konusu. Lionel Messi eleştirilerin odağındaki isim olurken efsane Diego Armando Maradona'dan destek geldi. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kabul edilen Maradona, Messi'nin suçlu olmadığını söyledi. Arjantinli yıldız, Messi gibi futbolculara herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti. Teknik direktör Jorge Sampaoli'nin takımı kötü yönettiğini belirtti.

'ONA SAYGIM DAHA DA ARTTI'
Diego Armando Maradona şunları söyledi: "Arjantin'in kaderi Nijerya maçıyla çizilecek. Herkes Lionel Messi'ye yükleniyor ancak ben buna katılmıyorum. Messi suçlu değil. Ben onu her zamankinden daha çok seviyorum. Messi'ye her zamankinden daha çok saygı duyuyorum. Tüm Arjantin ona destek olmalı. Ben her zaman onun arkasındayım. Böyle turnuvalarda teknik adamlar çok önemlidir. Jorge Sampaoli, Arjantin'i kaldıracak biri olmadığını gösterdi. Futbolcular üzerinde gücü yok"

MARADONA'DAN DÜNYA KUPASI DEĞERLEDİRMESİ
MEKSİKA: Ben bir Meksika taraftarıyım çünkü Almanya maçında aldıkları zaferle turnuvaya renk kattılar. Turnuvanın sürpriz takımlarından biri olacaklar. O yolda önemli mesafe kat ettiler bile.
ALMANYA: Onlar her zaman çok güçlüdür. Fizik güçlerinin yanında zihinsel olarak da güçlüler. Sahada ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Başarmak için her şeye sahip olan futbolcuları var.
İNGİLTERE: Başarılarını sadece teknik direktöre bağlamak yanlış olur. Altyapıdan çok iyi oyuncular yetiştirdiler. Şimdi o isimler takımı ileri taşıyor U-17 ve U-20 jenerasyonunu doğru kullandılar.

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