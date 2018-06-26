Gözler Cüneyt Çakır’da

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden hakemimiz Cüneyt Çakır ikinci maçını bugün yönetecek. Fasİran maçında başarılı bir yönetim gösteren Çakır bugün 21.00'de Arjantin ile Nijerya arasındaki kritik mücadelede düdük çalacak. İlk 2 maçından 3 puan çıkaramayan Arjantin'in mutlak kazanması gereken maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını her zaman olduğu gibi Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Bu turnuvaya damga vuran VAR sisteminin başında Hollandalı Bjorn Kuipers, AVAR'ın başında ise yine aynı ülkeden Sander Van Roekel duracak. Çakır ve yardımcıları, performanslarına göre ilerki turlarda bir kez daha görev almayı bekleyecek.