Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Avustralya ile Peru tarihlerindeki ilk maça çıkacak. Bu karşılaşma öncesinde Avustralya'nın 1 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Peru, ilk iki maçtan puan çıkartmayı başaramadı.

Avustralya'nın gruptan çıkmak için tek şansı var. O da; Peru'yu mağlup ederek, Danimarka'nın Fransa'ya yenilmesini beklemek... C Grubu'nun diğer maçında Danimarka ile Fransa karşılaşacak. Grupta lider durumda bulunan Fransa 6, ikinci sıradaki Danimarka ise 4 puana sahip.

Avustralya - Peru maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Avustralya ile Peru, karşılaşacak. Soçi'deki Fisht Arena'da oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve TRT SPOR ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Avustralya 16. maçına çıkıyor

5. kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta yer alıyor. Avustralya, Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Avustralya, kalesinde ise 29 gol gördü. Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

Peru 18. kez

Aynı Avustralya gibi 5. kez yer aldığı Dünya Kupası'ndan elenen Peru ise dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Şampiyona tarihinde 17 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde, 33 gol gördü.