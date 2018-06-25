2018 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki son maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak İran ile Portekiz, tarihlerinde 3. kez karşılaşacak. Bu maç öncesinde Portekiz'in 4, İran'ın ise 3 puanı bulunuyor. Portekiz'e gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak.





İran - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Portekiz, kozlarını paylaşacak. Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

2'de 2

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 2 maçı da Portekiz kazandı. Avrupa temsilcisi, galip geldiği iki maçta rakibine gol şansı vermedi. Portekiz, İran filelerini ise 5 kez havalandırdı.

İlk maç Güney Amerika'da

Avrupa ve Asya temsilcileri, ilk maçlarını Güney Amerika'da oynadı. İki ekip, Brezilya Kurtuluş Kupası'nda 14 Haziran 1972'de karşı karşıya geldi. Mücadele Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Rekabette ikinci ve son karşılaşma ise Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakayı Portekiz, 63. dakikada Deco ve 80. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

Portekiz 29. kez

Son 5'i üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, turnuva tarihinde bugüne kadar 28 maça çıktı. Portekiz, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 28 maçta 47 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

İran 15. maçına çıkıyor

Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren İran, daha önce yer aldığı 4 organizasyonda grup aşamasından çıkmayı başaramamıştı. İran, bugüne kadar Dünya Kupası'nda sahaya çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu müsabakalarda 8 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.