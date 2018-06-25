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F.Bahçe'nin gözdesi Yerry Mina attı Kolombiya kazandı | Polonya 0-3 Kolombiya

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Polonya ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 24.06.2018 20:57 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 01:44
F.Bahçe'nin gözdesi Yerry Mina attı Kolombiya kazandı | Polonya 0-3 Kolombiya

FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Kolombiya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan H Grubu'ndaki Polonya ile Senegal karşılaşması ile devam etti. Kazan Arena'daya oynanan müsabakanın ilk yarısını 40. dakikada Yerry Mina attığı golle Kolombiya önde kapadı. İkinci yarıda 70. dakikada Falcao farkı ikiye çıkaran Güney Amerika ekibi, 75. dakikada da Cuadrado'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Grupta ilk puanını alan Kolombiya 3. sırada yer alırken, Polonya ise ikinci maçta da puan alamadı.

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