Meksika ateşi Kore’yi de yaktı

DÜNYA Kupası'na F Grubu'nda son şampiyon Almanya'yı devirerek giren Meksika, ilk maçta İsveç'e 1-0 kaybeden grubun zayıf ekibi Güney Kore ile karşılaştı. Meksika, taraftarlarının 'oley' sesleriyle başlayan mücadelede baştan sona üstün olan taraftı. Rakibine top yüzü göstermeyen Güney Amerika temsilcisi, sol kanattan Guardado'nun çevirdiği topa Hyun Soo Jang'ın elle müdahalesinin ardından penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Carlos Vela, 26'da kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. İlk yarıda G. Kore birkaç gol girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. Meksika'da ilk yarının etkili isimleri arasında Lozano, Guardado ve Vela yer aldı. İkinci yarıya Güney Kore eşitliği sağlamak, Meksika farkı açmak için çıktı. 66'da Hernandez (Chicarito), Lozano'dan aldığı pasla Hyun Soo Jang'ı çalımladı ve kalecinin üstünden topu aşırdı, skoru 2-0 yaptı. 2'de 2 yapan Meksika 6 puanla avantaj yakaladı.

LOZANO BARÇA YOLCUSU

MEKSİKA formasıyla Almanya'yı yıkan golü atan Hirving Lozano'ya piyango vurdu. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun performansını çok beğenen Barcelona, PSV ile görüşme gerçekleştirdi. Lozano, Kupa sonrası İspanya'ya gidebilir.

ASKER SELAMI ÇAKTI

GÜNEY Kore'de 84'te oyundan çıkan Kim Min-Woo yerini Chul Hong'a bıraktı. Kim Min Woo sahadan çıktığı sırada tribüne bakarak asker selamı verdi. Tribünde Güney Koreli devlet adamlarının bulunduğu öğrenildi.