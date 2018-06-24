90+5 panzer

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç'i 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Almanya puanını 3'e yükseltirken, İsveç de 3 puanda kaldı. 3. dakikada ceza sahasında Werner'in kafa ile indirdiği topa Draxler gelişine sert vurdu, kale ağzında savunmaya çarpan top kornere gitti. 32'de Toivonen'in vuruşunda, Rudiger'e de çarpan top kaleci Neuer'in üzerinden aşarak ağlarla buluştu: 0-1.



MUHTEŞEM DÖNÜŞ

48'de Almanya beraberliği yakaladı. Sol kanattan Werner'in yerden ortası Mario Gomez'den sekti, Reus kale ağzında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 82'de Boteng atıldı, Almanya 10 kişi kaldı. 90+5. dakikada Almanya'nın kazandığı serbest vuruşu, kullanan Kroos mücadelenin sonucunu belirledi : 2-1.



İLKAY 31'DE OYUNA GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle Almanya'nın oynadığı hazırlık maçlarında ıslıklanan İlkay dün 31'de oyuna dahil oldu. Rudy'nin sakatlanması üzerine maça giren İlkay başarılı bir performans sergiledi. Mesut Özil ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı



GRUPTA İŞLER KARIŞTI

Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların ardından Almanya ile İsveç 3'er puana ulaştı. Grup birincisi Meksika'nın ise 6 puanı bulunuyor. 27 Haziran'da oynanacak son maçlarda Almanya, Güney Kore, İsveç ise Meksika ile karşılaşacak ve gruptan çıkacak takımlar belli olacak.