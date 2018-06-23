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Ruslar, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olmamasına üzüldü

FIFA Dünya Kupası'nı Rusya'da takip eden birçok taraftar, şampiyonluk adaylarını DHA'ya açıkladı. Rus taraftarlar ise Türkiye'nin kupada olmamasına üzüldüklerini ifade ettiler.

Giriş Tarihi: 23.06.2018 13:04
Ruslar, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olmamasına üzüldü

Dünyanın her tarafından Moskova'ya gelen futbol severler şu ana kadar oynan maçlar sonunda ortaya çıkan tabloya göre kimin şampiyonluk tahminlerini belirtti.

Rus taraftarlar Türkiye'ye hayranlıklarını ve sevgilerini de yollarken, Uruguaylı taraftar ise Türkiye ismini duyunca Galatasaray'da uzun yıllardır futbol oynayan Fernando Muslera ve daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Diego Lugano'yu hatırlattılar.

Maç için kurulan özel taraftar alanında çocuğu ile maçı izleyen Rusyalı bir spor sever, futbolu çok sevdiğini ve maçları oğlu ile birlikte izlediğini belirtti. Küçük çocuğu ise Süper Lig'i takip ettiğini, özelikle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çok beğendiğini dile getirdi.

Bir başka Rus taraftar ise 'Merhaba' diyerek birkaç kelime Türkçe bildiğini ve her yaz gittiği Türkiye'de, Fenerbahçe taraftarı olduğunu, yakın bir zamanda artık ev almak istediğini de belirterek, Süper Lig'i yakından takip ettiğini ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaların atmosferini çok sevdiğini söyledi.

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SR4 SR4

Sergio Ramos fena koymuş

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hayır0
cevapla 23.06.2018 15:04
GFB GFB

POGBA KANTE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.06.2018 14:05
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