Ahmed Musa'lı Nijerya İzlanda'yı yıktı

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 75'inci dakikada Ahmed Musa kaydetti. İzlanda ise aldığı bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı. Nijerya grubun son maçında Arjantin ile karşılaşacak. İzlanda ise grubun lideri Hırvatistan ile puan mücadelesi verecek.

21'inci dakikada gelişen İzlanda atağında Aron Gunnarsson'un ortasında top direk kaleye doğru yönelirken kaleci Francis Uzoho topu tek yumruğuyla uzaklaştırdı ancak top Birkir Bjarnason'nun önünde kaldı. Bjarnason sonrasında topu kaleye gönderdi ancak top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

46'ncı dakikada Etebo ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Hannes Halldorsson topu kontrol etti.

49'uncu dakikada Nijerya 1-0 öne geçiyor. Victor Moses'ın ceza sahasına yaptığı ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Ahmed Musa'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

74'üncü dakikada gelişen Nijerya atağında Ahmed Musa'nın kaleye gönderdiği sert şut direkten oyun alanına geri döndü.

75'inci dakikada Nijerya skoru 2-0 yaptı. Kenneth Omeruo'nun uzun pasında topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahasına girdi ve kaleci Hannes Halldorsson'u çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 2-0

82'nci dakikada İzlanda penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltı atışında topun başına geçen Gylfi Sigurdsson, topu auta yolladı.

88'inci dakikada gelişen İzlanda atağında Alfred Finnbogason'un şutunda kaleci Francis Uzoho topu kontrol etti.

Mücadeleyi Nijerya 2-0 kazandı.

STAT: Volgograd Arena

HAKEMLER: Conger Matt, Lount Simon, Makasini Tevita, Montero Ricardo

NİJERYA: Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun, Moses, Etebo (Dk. 90 Iwobi ), Mikel, Ndidi, Idowu (Dk. 46 Ebuehi), Musa, Iheanacho (Dk. 85 Ighalo)

İZLANDA: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson (Dk. 65 Ingason), Magnusson, Gislason, G. Sigurdsson, A. Gunnarsson (Dk. 87 Ari Skulason), Bjarnason, Finnbogason, Bödvarsson (Dk. 71 Björn Sigurdarson)

GOLLER: Dk. 49 ve 75 Ahmed Musa (Nijerya)

SARI KARTLAR: Idowu (Nijerya)

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