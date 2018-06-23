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2018 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika Tunus'u 5-2 yendi l MAÇ SONUCU / MAÇ ÖZETİ

MAÇ ÖZETİ: Belçika, Tunus'u 5-2 yenerek 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Giriş Tarihi: 23.06.2018 16:55
2018 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika Tunus'u 5-2 yendi l MAÇ SONUCU / MAÇ ÖZETİ

2018 Dünya Kupası G Grubu maçında Belçika ile Tunus karşı karşıya geldi.

Spartak Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf sahadan 5-2 galip ayrılan Belçika oldu. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 6. (Penaltı) ve 51. dakikalarda Eden Hazard, 16. ve 45+4. dakikalarda Romelu Lukaku ve 89. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Tunus'un gollerini ise 18. dakikada Dylan Bronn ve 90+2. dakikada Wahbi Khazri kaydetti.

LUKAKU GOL KRALLIĞINDA RONALDO'YU YAKALADI
Tunus filelerini 2 kez sarsan Romelu Lukaku 2018 Dünya Kupası'nda attığı gol sayısını 4'e çıkarttı ve gol krallığında 4 golü bulunan Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.

BELÇİKA GARANTİLEDİ
Bu sonuçla G Grubu'nda puanını 6'ya çıkartan Belçika son 16 turuna kalmayı garantiledi.

FOTOĞRAFLARLA MAÇ ÖZETİ

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