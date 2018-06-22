Türkiye'nin grubundan çıkan İzlanda ve Hırvatistan Arjantin'e kabus oldu

A Milli Futbol Takımımızın 2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu'ndaki rakipleri olan İzlanda ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Arjantin'in üzerine kabus gibi çöktü

Millilerimizin de şansının bir türlü tutmadığı İzlanda karşısında Messi'li Arjantin grubun ilk maçında puanları paylaştı.

Millilerin Cenk Tosun'un golüyle 1-0 yendiği Hırvatistan karşısında ise hezimete uğrayan Güney Amerika temsilcisi gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

A Milli Takımımız elemelerde İzlanda'dan puan alamamış Hırvatistan karşısında ise 1 galibiyet 1 beraberlik performansla 4 puan toplamıştı.