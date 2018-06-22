Bugünün üçüncü maçında E Grubu'nda Sırbistan ile İsviçre karşılaşacak. Kaliningrad Stadı'nda oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

Bu maç öncesinde Sırbistan 3 puanla E Grubu'nda lider durumda bulunuyor. İsviçre ise Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya ile birlikte 1'er puana sahip...

Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kaliningrad Stadyumu'nda oynanacak Sırbistan - İsviçre karşılaşması saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

Son maç Yugoslavya döneminde...

İki takım son olarak Yugoslavya dağılmadan önce karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Yugoslavya olarak değerlendirilmeye alındığında oynanan 13 maçta, İsviçre'ye karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün... İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sona erdi. Sırbistan'ın attığı 29 gole, İsviçre 16 golle yanıt verdi. İki takım son olarak 1 Eylül 2001'de İsviçre'de karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı Yugoslavya 2-1 kazanmıştı.

Sırbistan'ın kupa geçmişi...

FIFA dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplamda 12. kez bir turnuvada boy gösteriyor. Sırbistan, oynadığı 44 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 65 gol atarken, kalesinde ise 59 gol gördü.

İsviçre 35. maçına çıkıyor

FIFA dünya sıralamasında 6. sırada bulunan İsviçre ise şampiyonadaki 35. maçına çıkacak. Avrupa temsilcisi bugüne kadar oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 46 gol atan İsviçre kalesinde ise 60 gol gördü.