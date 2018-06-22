Carlos Sanchez'e ölüm tehdidi!

1994 Dünya Kupası’nda yaptığı hata nedeniyle öldürülen Andre Escobar’ın trajedisi, bu turnuvada fahiş hata yapan Carlos Sanchez için Kolombiya polisini harekete geçirdi. Polis, ciddi ölüm tehditlerinin önünü almak için tim kurdu.
Giriş Tarihi: 22.06.2018 04:50
Güncelleme Tarihi: 22.06.2018
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Dünya Kupası'nın renkli ülkesi Kolombiya'nın karanlık tarafı yeniden hortladı. İlk grup maçında Japonya'ya 2-1 mağlup olan Güney Amerika ekibinde maçın henüz 3. dakikasında kırmızı kart gören Carlos Sanchez, mağlubiyetin de en büyük sebebi olarak görülüyor. Sosyal medyadaki infiali çok ciddiye alan Kolombiya polisi, 32 yaşındakisavunmacıya karşı internetteyapılan ciddi ölüm tehditleriüzerine soruşturma başlatıldığınıaçıkladı. Twitter'daki mesajları arasında 1994'te öldürülen Escobar'ın fotoğrafı ile birlikte korkunç bir de tehdit var: "Eğer Escobar kendi kalesinegol attığı için öldürüldüyse,o zaman Sanchez de öldürülmelive ölü bedenine pislenmeli." Kolombiya radyo istasyonu Blue Radio, Kolombiya siber-suç polisinin konu ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.