2018 Dünya Kupası E Grubu maçında Brezilya ile Kosta Rika karşılaşıyor I CANLI

Günün ilk maçında E Grubu'nda Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor... Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadele saat 15.00'te başladı.

Gruptaki ilk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya'nın 1, Sırbistan'a mağlup olan Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor.

İLK 11'LER

Brezilya : Alisson, Silva, Miranda, Marcelo, Fagner, Casemiro, Coutinho, Paulinho, Willian, Jesus, Neymar

Kosta Rika : Navas, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo, Gamboa, Borges, Bryan Ruiz, Guzman, Venegas, Urena









Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak Brezilya - Kosta Rika karşılaşması saat 15.00'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor. Kuipers'in yardımcıları Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra.

Brezilya üstün

İki takım arasında geride kalan maçlarda Brezilya'nın büyük üstünlüğü var. Sambacılar, 7'si resmi olmak üzere oynanan 10 maçta 9 galibiyet alırken, Kosta Rika sadece 1 kez kazanabildi. "Sambacılar" gollerde 32-9 üstün durumda...

İlk randevuda gülen Brezilya

13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda iki takım ilk kez karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika arasında oynanan son maçı ise Sambacılar 1-0 kazanmıştı.

Kosta Rika'nın tek galibiyeti var

Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0 yenmiş bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmıştı.