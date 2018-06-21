Muslera'lı Uruguay ikinci turu garantiledi! Uruguay 1-0 Suudi Arabistan

Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçları önceki gün Rusya-Mısır karşılaşmasıyla başlamış, ev sahibi rakibini 3-1'le geçip puanını 6'ya yükseltmişti. Mısır ile sıfır puanla turnuvaya veda etmişti. Dün ise A Grubu'nun diğer takımlarından Uruguay-Suudi Arabistan ile karşılaştı. İlk hafta Mısır'ı 1-0 deviren Uruguay, S. Arabistan'a karşı tutuk başladı. Gök Mavililer, kendisinden çok daha güçsüz rakibine karşı pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle orta sahadaki oyuncuları, hucüm ve defans hattından daha zayıf olan Uruguay maçı kontrol etmeyi başaramadı. 23'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Owais boşa çıkınca Barcelonalı Luis Suarez, topu filelere çok rahat bir şekilde gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk devre böyle bitti.



Uruguay, 32 derece sıcaklıkta oynanan bu zorlu karşılaşmada öne geçtikten sonra topu rakibine bırakmayı tercih etti. S. Arabistan'ı daha çok kendi yarı sahasında karşılayan Gök Mavililer, kontratağa dayalı oynadı. Güney Amerika temsilcisi beklenenden uzak bir görüntü çizse de maçı 1-0 kazandı ve Rusya ile birlikte üst tura çıktı. Suudi Arabistan ile Mısır ise turnuvaya veda etti.



SUAREZ DALYA YAPTI GOLÜNÜ ATTI

100 - Luis Suarez Uruguay tarihinde milli formayla 100 maça ulaşan altıncı isim oldu.

12 - Dünya Kupası'ndaki son 11 maçını kazanamayan Suudi Arabistan (2B 10M), turnuvadaki son galibiyetini 1994'teki grup aşamasında elde etmişti (1-0 v Belçika - 29 Haziran 1994).

10 - Uruguay, Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 10 maçta sadece bir kez yenildi (6G 3B) ve son yedi grup maçının altısını kazandı.



MUSLERA TARiHE GEÇTi

Uruguay'da Suudi Arabistan müsabakasına ilk 11'de başlayan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ülke futbol tarihine geçti. 32 yaşındaki file bekçisi 99. kez forma giyerek Uruguay tarihinde en fazla oynayan kaleci rekoruna ortak oldu. Bundan önceki rekor futbolu yıllar önce bırakan Ladislao Mazurkiewicz'a aitti.