"Elinizi Mesut Özil'in üzerinden çekin"

Alman eski futbolcu Lothar Matthaus, İlkay Gündoğan'a sahip çıkarak, "İsveç maçında mutlaka görev verilmelidir" dedi.

Giriş Tarihi: 21.06.2018 14:47

Alman Bild gazetesi için Dünya Kupası'nı yorumlayan Matthaus, Almanya'nın İsveç maçında bütün gücünü otaya koyması gerektiğini belirterek, "Meksika maçında uygulanan taktikler, oyun anlayışı ve kadro değiştirilmeli. Mario Gomez ve İlkay Gündoğan ilk on birde yer almalı" diye konuştu.

İsveç'in 4-4-2 oyun istemi ile oynadığına değinen Matthaus, "İsveç'in oyun sistemine karşı orta sahada mutlaka değişikliğe gidilmeli, teknik ve hızlı hareket edebilecek İlkay Gündoğan'ın sahada olması gerekiyor" yorumunda bulundu.



Dietmar Hamann: "Elinizi Özil'in üzerinden çekin"

Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcularından "Didi" lakaplı Dietmar Hamann ise Mesut Özil'e karşı başlatılan linç girişimine sessiz kalmayarak, "Elinizi Özil'in üzerinde çekin! Milli takım iyi sonuç alırsa bir şey yok, sonuç kötüyse suçlu Mesut oluyor. Dünya Kupası'nda bir rol oynamak istiyorsak takımın önemli oyuncalarına sahip çıkmalıyız. Özil takımımız için en önemli isimlerden birisidir. Arjantin Milli Takımı'nda Messi ne ise Almanya Milli Takımı için de Özil öyledir. Messi iyi oynayınca Arjantin iyi oynuyor, Almanya'da da Özil öyledir. Bunun için Özil'e sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.