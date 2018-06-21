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2018 Dünya Kupası B Grubu'nda Portekiz Fas'ı 1-0 yendi l MAÇ SONUCU

Portekiz, Ronaldo'nun tek golüyle kazandı: 1-0

Giriş Tarihi: 20.06.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 21.06.2018 11:25
2018 Dünya Kupası B Grubu'nda Portekiz Fas'ı 1-0 yendi l MAÇ SONUCU

2018 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz, Fas'la karşılaştı. İspanya'yla 3-3 berabere kalan Portekiz, Fas'ı 1-0 mağlup etti.

FAS'I DA BOŞ GEÇMEDİ
Portekiz'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ronaldo attı. 3-3 sona eren İspanya maçında da 3 gol atan Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçını da pas geçmemiş oldu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Ronaldo iki maçta attığı 4 golle 2018 Dünya Kupası gol krallığı yarışında da zirveye oturdu. İkinci sırada ise Rus oyuncu Denis Cheryshev yer alıyor.

PUANINI 4'E YÜKSELTTİ
Ronaldo'nun tek golüyle 3 puanı alan Portekiz, ikinci maçında galibiyetle tanışırken puanını da 4'e yükseltti. Bu sonuçla Portekiz maç fazlasıyla 3 puanlı İran'ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

Portekiz'de Beşiktaşlı futbolcu Pepe, 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Bir diğer siyah-beyazlı futbolcu Portekizli Ricardo Quaresma ise oyuna girmedi. Fas'ta ise Başakşehirli Manuel da Costa ile Fenerbahçeli Nabil Dirar 90 dakika sahada kaldı. Maça 11'de başlayan Galatasaraylı Younes Belhanda 75., Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib de 69. dakikada oyundan çıktı.

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cem cem

ispanya benim fovarim ama şu paslaşmalar çok uzun iyi izleyn bıktırdılar 90 dakika maçı soğutular böyle oynacaklarsa elensin daha iyi

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cevapla 20.06.2018 23:14
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