Rusya 2'de 2 yaptı! | Rusya 3-1 Mısır maç sonucu

2018 Dünya Kupası A grubu maçında Rusya, Mısır'ı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Giriş Tarihi: 19.06.2018 22:36 Güncelleme Tarihi: 20.06.2018 12:44