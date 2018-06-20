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Ruslar, Mısır maçını festivale çevirdiler

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Ruslar, dün akşam 3-1 kazandıkları Mısır maçı öncesi renkli görüntülere sahne oldular.

Giriş Tarihi: 20.06.2018 11:26
Ruslar, Mısır maçını festivale çevirdiler

Rusya'nın Mısır ile oynadığı maça bilet bulamayan Rus taraftarlar, Moskova'da kurulan dev alanı adeta karnavala çevirdiler. Rus kadın taraftarlar ise karşılaşma öncesi düzenlenen konserde dansları ile büyüledi.

Mısır mücadelesinin Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da oynamasına rağmen başkent Moskova'da neredeyse stadın kapasitesinden fazla seyirci toplandı. 10 binlerce futbolsever, festivale dönüşen alanda büyük bir coşku yaşadı. Dev ekranlarda maçların izlendiği alana gelen Mısır taraftarları hariç, bütün ülke taraftarlarının Rusya'yı destekledikleri görüldü.

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Ger&#231;ek Gerçek

Bundan sonra Almanyada yetisen turk futbolcular, Milli takim tercihlerini daha çabuk yaparlar...

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evet8
hayır16
cevapla 20.06.2018 12:39
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