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Japon taraftarlar maçtan sonra tribünleri temizledi

FİFA 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan ve Japonya’nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçındın ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi.

Giriş Tarihi: 19.06.2018 23:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2018 02:23
Japon taraftarlar maçtan sonra tribünleri temizledi
FIFA 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya'nın Saransk şehrinde bulunan Mordovya stadyumunda oynanan ve Japonya'nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi. Maçın kazanılmasından sonra galibiyet sevincini bir kenara bırakan Japon taraftarlar, bulundukları tribünleri temizlemeye başladı.

Maçı Japonlarla beraber izleyen Kolombiya taraftarları ise Japonların bu davranışına çok şaşırarak, yaşananları videoya çekti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayıldı.

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Dağdan Kestim Kereste Dağdan Kestim Kereste

"Müslümanca yaşamak"ın hayat bulmuş hali bu Japonlar. Kendilerine ve çevrelerine karşı duyarlı yetiştirilen bir toplum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.06.2018 09:56
Ca1 Ca1

Medeniyet başka birşey helal olsun ve bizlerde ørnek alalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.06.2018 09:04
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