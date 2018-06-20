Çirkinlik diz boyu! Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hedefte

Matthaus, Mesut için, “Tutkusu ve ruhu yok” derken AFD Sözcüsü Koenig, “İlkay ve Mesut bir daha milli formayı giymemeli” yorumunda bulundu!

Giriş Tarihi: 20.06.2018 01:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2018 12:44

Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın Almanya cephesindeki hazımsızlığı devam ediyor.



İki yıldız, her gün yeni bir ismin eleştirisine hedef oluyor. Bu halkaya son olarak Alman Milli Takımı'nın fahri kaptanı unvanına sahip olan Lothar Matthaus ile Irkçı Parti AFD'nin Sözcüsü Joern Koenig katıldı.



Meksika yenilgisi nedeniyle Mesut Özil'i hedef alan Matthaus, "Almanya formasıyla sahada rahat hissetmediğini sık sık düşünürüm. Marşı okumuyor, taraftarı selamlamıyor. Neredeyse oynamak istemiyor gibi. Kalp yok, heyecan yok, tutkusu yok. Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakabileceğini düşünüyorum" dedi.



AFD Sözcüsü Koenig ise şunları söyledi: "Mesut ve İlkay yüzünden takım ruhu kalmadı. Bir daha milli formayı giymemeleri gerekiyor."