2018 FIFA Dünya Kupası I Portekiz - Fas I CANLI

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen Portekiz ile Fas tarihlerindeki de ikinci maçı oynuyor. Bu maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran'a mağlup olan Fas'ın ise puanı bulunmuyor.





İLK 11'LER BELLİ OLDU

PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Moutinho, Joao Mario, Bernardo Silva, Guedes, Ronaldo



FAS: El Kajoui, Dirar, Benatia, Da Costa, Hakimi, El Ahmadi, Boussoufa, Ziyech, Belhanda, Amrabat, Boutaib.



Portekiz-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadele yarın 15.00'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan mücadeleyi dilerseniz fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

İki takım arasındaki ilk ve tek maç 1986'da

Portekiz ile Fas arasındaki ilk ve tek maç Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986'daki Dünya Kupası'nda oynandı.

F Grubu mücadelesinde Fas, Portekiz'i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere, Polonya ve Portekiz'in bulunduğu grubu Fas 4 puanla lider tamamlarken, 2 puan ile son sırada kalan Portekiz elenmişti.

Fas'a galibiyeti getiren goller Hayri (2) ve Krimau'dan gelirken, Portekiz'in tek golünü Diamantino atmıştı.



FIFA sıralamasında büyük fark

Portekiz ile Fas'ın dünya sıralamasındaki yerleri arasında büyük fark bulunuyor.

Son Avrupa şampiyonu Portekiz sıralamada 4. sırada yer alıyor. Afrika temsilcisi Fas ise 41. basamakta kendine yer bulabildi.



Portekiz 7. kez Dünya Kupası'nda

Son beşi üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 27 maça çıktı.

Bu maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 27 maçta 46 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.



Fas 20 yıl sonra

Fas, Rusya'daki Dünya Kupası'na katılarak 20 yıl sonra bu dev organizasyondaki yerini aldı.

Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 14 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Fas, 12 gol atarken kalesinde de 19 gol gördü.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.