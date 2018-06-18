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İsveç 1-0 Güney Kore | 2018 Dünya Kupası

İsveç ile Güney Kore'nin karşılaştığı Dünya Kupası mücadelesinde, Avrupa temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 18.06.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.06.2018 16:54
İsveç 1-0 Güney Kore | 2018 Dünya Kupası

2018 Dünya Kupası F Grubu maçında İsveç ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Nizhny Novgorod Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı. İsveç'in golünü 66. dakikada Granqvist kaydetti.

Zlatan İbrahimovic'i kadroya dahil etmeyerek kritik bir karar alan İsveç, turnuvayı Güney Kore'yi mağlup ederek 3 puanla başladı.

İLK 11'LER

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen

GÜNEY KORE: Kim, Yong Lee, Park Joo-Ho, Young-Gwon Kim, Jang Hyun-Soo, Shin-Wook Kim, Koo Ja-Cheol, Lee Jae-Sung, Ki Sung-Yong, Kim Min-Woo, Heug-Min Son, Hwang Hee-Chan

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