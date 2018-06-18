Dünya Kupası’nda favorilerden tatsız başlangıç

2018 Dünya Kupası Rusya’da tüm heyecanıyla devam ederken turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Brezilya, Arjantin, Almanya, İspanya ve Portekiz galibiyetle tanışamadı. Bir diğer favori takım Fransa ise Avustralya karşısında zorlansa da 2-1 kazanmayı başardı. Grup aşamasında ilk maçların tamamlanmasına 3 karşılaşma kaldı ve oynanan 11 maçta 25 gol atıldı. Gol krallığı yarışında ise Portekiz’in dünya yıldızı kaptanı Cristiano Ronaldo yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.06.2018 10:17

Turnuvanın ikinci günü karşı karşıya gelen ve bazıları için erken final olarak nitelendirilen B grubunda yer alan Portekiz ve İspanya maçı 6 gole sahne olsa da dev karşılaşma 3-3 sonuçlandı. Grupta Portekiz 2.sırada yer alırken İspanya 3.sıraya yerleşti. Turnuvaya Fas'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran İran ise zorlu grupta liderlik koltuğuna oturdu.



Dev organizasyonun üçüncü gününde sahaya çıkan ve D grubunda yer alan Arjantin ise rakibi İzlanda'yı büyük baskı altına alsa da taraftarlarını şoka uğratarak maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Arjantin ilk maçlar sonucunda grubunda 3.sırada yer alıyor ve grubun lideri Nijerya'yı 2-0'la mağlup eden Hırvatistan. Dördüncü günde F grubunda ilk maçına çıkan ve mutlak favori olarak gösterildiği maçta büyük sürprize imza atarak Meksika'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvanın favorileri arasında gösterilen takımlar arasında ilk maçında puanla tanışamayan tek ülke oldu. Panzerler ilk maçlar sonucunda grubunda son sırada yer alıyor. Lider ise Meksika. Aynı gün spor severlerin büyük merakla beklediği E grubunda yer alan Brezilya ise İsviçre ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla merhaba dedi. Sambacılar grubunda 2.sıraya yerleşti. Lider Sırbistan ise grubun zayıf takımı olan Kosta Rika'yı 1-0 mağlup etti.



3 Puanla tanışan tek favori horozlar

Turnuvanın bir diğer favori takımı Fransa ise ilk maçında C grubunda ilk maçını kazanmayı başardı. Horozlar rakibi Avustralya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı ve ilk maçların ardından grubunda lider konumunda yer alıyor.



En farklı ev sahibi

Dünya Kupası'nın ev sahipliğini üstlenen Rusya ise dev organizasyonun açılış maçında yeşil çimlere ayak basarken spor severlere bol gollü bir maç izletmeyi başardı. A grubunda Suudi Arabistan'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ruslar şu ana kadar oynanan maçlar arasında en farklı skoru alan takım oldu ve ilk maçlar sonunda grubunu lider tamamladı.



11 karşılaşmada 25 gol

Grup aşamasında ilk maçların tamamlanmasına 3 maç kala şu ana kadar 11 müsabaka oynanırken bu karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi. En fazla gol atan takım Rusya olurken Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Peru, Nijerya, Kosta Rika ve Almanya gol atma başarısı gösteremedi. Gol krallığı yarışında Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo 3 golle ilk sırada yer alırken asist krallığında ise 2 asisti bulunan Rus Aleksandr Golovin bulunuyor.