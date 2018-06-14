Rusya - Suudi Arabistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

Futbolun kalbi Rusya'da atmaya başlıyor... A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan 18.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.



Mücadeleye Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana atandı. Bu kupada ilk kez kullanılacak VAR sisteminin hakemleri de belli oldu. VAR'ın başında İtalyan Massimiliano İrrati, AVAR'ın başında ise Arjantinli hakem Mauro Vigliano olacak.



25 YIL SONRA RAKİPLER

kupaya iyi başlamak isteyen Rusya da Suudi Arabistan da bugün 3 puan hedefliyor. İki takımda da açılış maçı öncesi sakat futbolcu yok. Rusya ile Suudi Arabistan tarihleri boyunca 1 kez karşı karşıya geldiler. 1993'teki özel maçı Suudi Arabistan, 4-2'lik skorla kazanmayı bilmişti.