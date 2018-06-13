Real Madrid'le anlaşan Julen Lopetegui kovuldu!

Federasyon başkanı Luis Rubiales, düzenlediği basın toplantısında Lopetegui ile olan sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı. Alınan kararın takım için en iyisi olmadığını söyleyen Rubiales ancak Lopetegui'nin Real Madrid ile yaptığı sürpriz anlaşma sonrası gerekli olduğunu kaydetti.

Real Madrid ile yapılan sözleşmeden haberlerinin olmadığını vurgulayan Rubiales, "Haber ortaya çıkınca iletişim departmanına sordum ve görüşmelerden haberlerinin olmadığını söylediler." şeklinde konuştu.

"İhanet edilmiş hissetmiyorum. Ancak sorun, işlerin (Real Madrid ile anlaşma) İspanya Futbol Federasyonunun hiçbir katılımı olmadan yapılması." diyen Rubiales, "Tam bir sorumluluk içinde hareket ettik. Yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık." ifadesini kullandı.

Beklenmedik karar, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz ile yapacağı ilk maça iki gün kala gelirken, teknik adamın yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.

Real Madrid, dün İspanyol teknik adamın 3 sezon boyunca takımı yöneteceğini ve 2018 Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacağını duyurmuştu.

Futbolculuk kariyerine 1985 yılında Castilla kulübünde başlayan Lopetegui, aralarında Real Madrid, Las Palmas ve Barcelona'nın da olduğu takımlarda forma giymişti. 2014-2016 sezonlarında Portekiz takımlarından Porto'yu yöneten 51 yaşındaki Lopetegui, 2016'da İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.