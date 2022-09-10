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Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak 80 bin kişilik stat açıldı

Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'nda final müsabakasına ev sahipliği yapacak 80 bin kişilik Lusail Stadyumu açıldı.

Statlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:16
Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak 80 bin kişilik stat açıldı

Katar'ın başkenti Doha'da, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmak için inşa edilen en büyük stadyum olan Lusail Stadı'nın açılışı yapıldı.

Stadyumun açılışı, Lusail Süper Kupası çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı ile Mısır'ın Ez-Zemalik takımı arasında oynanan maç ile yapıldı.

Organizasyonun hazırlıkları için görevli Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamada, açılış maçını izlemek için stadyuma gidecek olan taraftarlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısı yapıldı.

Stadyumda maç başlamadan önce farklı kültürel ve eğlence programları düzenlendi.

Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan sekiz stadyumun en büyüğü olan 80 bin kapasiteli Lusail Stadı, 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.

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