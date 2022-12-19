Messi: Tanrının hediyesi

Arjantin ile kupayı kazanan Messi, "Biliyorum! Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum! Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım" dedi.
Arjantin ile kupayı kazanan Messi, "Biliyorum! Bu kupayı bana tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin'e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum! Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım" dedi.