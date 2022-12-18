Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'nda altın ayakkabı Mbappe'nin!

Dünya Kupası'nda altın ayakkabı Mbappe'nin!

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nı gol kralı tamamlayarak altın ayakkabının sahibi oldu. Finalde Arjantin filelerine 3 gol kaydeden Mbappe, dev organizasyonda gol sayısını 8 yaparak altın ayakkabıyı kazandı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 21:26
Dünya Kupası'nda altın ayakkabı Mbappe'nin!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

Tangocular 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Arjantin'de Lionel Messi kariyerindeki eksik olan tek parçayı tamamlamış oldu.

Fransa'da Kylian Mbappe'nin muhteşem performansı yeterli olmadı. Yıldız futbolcu hat-trick yaparak dev organizasyonda gol sayısını 8'e yükseltti ve altın ayakkabının sahibi oldu.

Öte yandan Mbappe turnuvada 2 de asist yaptı.

Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

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