Dünya Kupası'nda altın ayakkabı Mbappe'nin!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

Tangocular 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Arjantin'de Lionel Messi kariyerindeki eksik olan tek parçayı tamamlamış oldu.

Fransa'da Kylian Mbappe'nin muhteşem performansı yeterli olmadı. Yıldız futbolcu hat-trick yaparak dev organizasyonda gol sayısını 8'e yükseltti ve altın ayakkabının sahibi oldu.

Öte yandan Mbappe turnuvada 2 de asist yaptı.

Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.