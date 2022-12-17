Haberler Dünya Kupası 2022 Messi'nin gol atması için lokma dağıtıldı!

Messi'nin gol atması için lokma dağıtıldı!

Katar'da yarın oynanacak Dünya Kupası final maçında, Arjantinli Lionel Messi'nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtıldı. Lokmacı aracındaki 'Lionel Messi hayrına' yazılı kağıt ise dikkat çekti. Meydandan geçenler de ikram edilen lokmalardan yedi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:14
Messi'nin gol atması için lokma dağıtıldı!

İnegöl ilçesi esnafından Hikmet Işık, yarın Katar'da oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesi, İnegöl Belediye Meydanı'nda lokma dağıttırdı. Tatlıcı ile anlaşan Işık, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtımı yaptırdı. Lokmacı aracındaki 'Lionel Messi hayrına' yazılı kağıt ise dikkat çekti. Meydandan geçenler de ikram edilen lokmalardan yedi.

Kupayı Arjantin'in almasını istediklerini belirten Hikmet Işık, "Malum pazar günü final maçı oynanacak. Messi'ye karşı bir hayranlık var ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona'ya atıfta bulunup, onun ruhuna gönderdik aslında. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz; Messi'nin de gol atıp, Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.

DİĞER
Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...
Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...
Vitor Pereira'nın gözü o yıldızda!
G.Saray'dan o isme hayran kaldı! "Çok beğendim"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deschamps'tan Arjantin Fransa finali sözleri
Hırvatistan - Fas maçı hangi kanalda?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Aralık Cumartesi)
Sivas TOKİ kura çekilişi CANLI izle
SİVAS TOKİ çekiliş sonuçları (TOKİ Sivas kazananlar isim listesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi! Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi! 13:12
Trabzonspor yönetimi gelecek yılın bütçesi için yetki isteyecek Trabzonspor yönetimi gelecek yılın bütçesi için yetki isteyecek 12:50
F.Bahçe'ye yeni isim! İlk idmanına katıldı F.Bahçe'ye yeni isim! İlk idmanına katıldı 12:44
Icardi'nin kardeşinden Nara'ya olay sözler! Icardi'nin kardeşinden Nara'ya olay sözler! 12:38
Vitor Pereira'nın gözü o yıldızda! Vitor Pereira'nın gözü o yıldızda! 12:29
Göztepe 3 maçlık hasretine son verdi Göztepe 3 maçlık hasretine son verdi 12:23
Daha Eski
Napoli - Villarreal maçı saat kaçta? Napoli - Villarreal maçı saat kaçta? 12:12
Arsenal - Juventus maçı saat kaçta? Arsenal - Juventus maçı saat kaçta? 12:05
G.Saray'dan o isme hayran kaldı! "Çok beğendim" G.Saray'dan o isme hayran kaldı! "Çok beğendim" 12:04
Real Betis - Inter maçı saat kaçta? Real Betis - Inter maçı saat kaçta? 12:00
Fenerbahçe'de sakatlar döndü! Fenerbahçe'de sakatlar döndü! 11:59
Fiorentina - Monaco maçı saat kaçta? Fiorentina - Monaco maçı saat kaçta? 11:36