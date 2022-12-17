HIRVATİSTAN FAS CANLI İZLE (TRT 1) 📺 | Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası üçüncülük maçı hangi kanalda?

Hırvatistan - Fas üçüncülük maçını canlı takip etmek için tıklayın

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda üçüncülük heyecanı sürüyor. Hırvatistan ile Fas kozlarını paylaşacak. Tarihe geçerek sürpriz bir şekilde yarı finale adını yazdıran Fas, son 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 3.'lük maçında kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - FAS ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Fas maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan

Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic

Fas

Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal