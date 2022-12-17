Arjantin - Fransa final maçı ne zaman? Dünya Kupası finali saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TRT 1 canlı izle

Arjantin - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ARJANTİN - FRANSA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI İZLE - CANLI

Katar 2022 Dünya Kupası final maçı için geri sayım başladı. Turnuvanın sürpriz ekibi Hırvatistan'ı eleyerek finale adını yazdıran Arjantin, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



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ARJANTİN - FRANSA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI

Dünya Kupası'na Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Lionel Messi damga vurdu. PSG'de beraber forma giyen iki yıldız 5'er gol ile gol krallığını paylaşıyor. Julian Alvarez ve Oliver Giroud 4 gol kaydederken, Alvaro Morata, Bukayo Saka, Cody Gakpo, Enner Valencia, Gonçalo Ramos, Marcus Rashford ve Richalison 3 gol ile listeye adını yazdırdı.

DÜNYA KUPASI ASİST KRALLIĞI

Asist krallığında ise Antoine Griezmann, Bruno Fernandes, Harry Kane, Lionel Messi 3 asist ile zirveyi paylaşıyor.