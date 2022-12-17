Haberler Dünya Kupası 2022 2026’da grup etabına ayar

2026’da grup etabına ayar

Infantıno, 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasıyla ilgili soruya, "Üçerli 16 grup mu yoksa dörtlü 12 grup mu formatını yeniden gözden geçirmemiz ya da tartışmamız gerektiğini söylemeliyim" diyerek yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
2026’da grup etabına ayar
Infantıno, 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasıyla ilgili soruya, "Üçerli 16 grup mu yoksa dörtlü 12 grup mu formatını yeniden gözden geçirmemiz ya da tartışmamız gerektiğini söylemeliyim" diyerek yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi.
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