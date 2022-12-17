2026’da grup etabına ayar

Infantıno, 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasıyla ilgili soruya, "Üçerli 16 grup mu yoksa dörtlü 12 grup mu formatını yeniden gözden geçirmemiz ya da tartışmamız gerektiğini söylemeliyim" diyerek yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi.
Infantıno,48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasıyla ilgili soruya, "Üçerli 16 grup mu yoksa dörtlü 12 grup mu formatını yeniden gözden geçirmemiz ya da tartışmamız gerektiğini söylemeliyim" diyerek yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi.