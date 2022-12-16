Arjantin ile son Dünya Kupası'na çıkacağının işaretlerini veren Messi'nin bu kararına takım arkadaşları katılmıyor. Kaleci Martinez, Messi'nin dört yıl sonraki Dünya Kupası'nı bir kez daha geride bırakabileceğine inanıyor. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Benim için 50 yaşına kadar oynayabilir. Gerçekten keskin ve çok iyi görünüyor" dedi. Finalde en önemli kozlarının yine Messi olacağının altını çizen Martinez, "İşlerin kolay görünmesini sağlıyor. Yapılması en zor şey bu. Topa ne kadar iyi vurduğunu anlamak bir şeydir. Topu oraya koyuyor ve sana bakıyor ve topun üst köşesine vuruyor, ıskalarsa direğe veya üst direğe çarpıyor. O sol ayak. O küçük ama çok güçlü" diye konuştu.