Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan - Fas maçı ne zaman? Dünya Kupası üçüncülük maçı izle | Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Hırvatistan - Fas maçı ne zaman? Dünya Kupası üçüncülük maçı izle | Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda finale kalan takımların Arjantin ve Fransa olmasının ardından yarı finale kadar yükselen Hırvatistan ile Fas üçüncülük için mücadele edecek. Katar 2022'nin sürpriz isimlerinde Modric ile Ziyech'in düellosu için nefesler tutuldu. Hırvatistan - Fas maçı öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 12:50
Hırvatistan - Fas maçı ne zaman? Dünya Kupası üçüncülük maçı izle | Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Hırvatistan - Fas maçını canlı takip etmek için tıklayın

HIRVATİSTAN- FAS MAÇI | CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda finale kalan takımların Arjantin ve Fransa olmasının ardından yarı finale kadar yükselen Hırvatistan ile Fas üçüncülük için mücadele edecek. Tarihe geçerek sürpriz bir şekilde yarı finale adını yazdıran Fas, son 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 3.'lük maçında kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi nefesler tutuldu. Peki, Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - FAS ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Fas maçı 17 Aralık Cumartesi saat 18.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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